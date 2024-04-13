В Свердловской области похоронили участника шоу «Голос»

В Заречном в Свердловской области к Храму Покрова Божией Матери сотни жителей пришли проститься с оперным певцом, заслуженным артистом России, участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает Ura.ru.

До этого 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания c Евгением Кунгуровым. После окончания церемонии в столице, его тело отправили в Заречный.

Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался 8 апреля на 41-м году жизни. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. По последним данным, на руках артиста были обнаружены порезы. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о трагедии и что о произошедшем говорят близкие Кунгурова.

Также коллеги звезды «Голоса» рассказали о здоровье оперного и эстрадного певца в последний год жизни.

Ранее известный продюсер рассказал о последнем концерте Евгения Кунгурова.