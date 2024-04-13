Shaman о настоящих друзьях: «Не заслужил»

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал в беседе с «Пятым каналом», что у него нет настоящих друзей в Москве.

«Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть», — предположил исполнитель.

Дронов добавил, что для него дружба — понятие круглосуточное, то есть она должна быть навсегда. Этим певец поделился на юбилейном концерте в честь 75-летия Юрия Куклачева в «Вегас Сити Холле», откуда позднее увезли юбиляра. Дрессировщик Эдгард Запашный заявлял, что у бессменного руководителя Театра кошек случился обширный инфаркт. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Недавно сын Куклачева Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что артисту провели операцию, но врачи никаких прогнозов не дают. Он добавил, что запланированные концерты состоятся и напомнил о благотворительном статусе этих мероприятий — средства от продажи билетов идут в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее Shaman согласился выступить у Куклачева.