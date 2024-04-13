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Бузова о новой работе: «Мой голос любят миллионы»

Певица Бузова призналась, что стала актрисой озвучивания из-за героини-изменщицы

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Озвучившая главную героиню в драме «Дождь из мужчин» Ольга Бузова заявила, что сразу же согласилась попробовать себя в новой профессии. Этим певица поделилась в беседе с kp.ru.

«Героиня была новой. Она не была популярной телеведущей или блогером. Она была стоматологом, которая изменяет мужу, в поисках любви и тепла. А вы знаете, для меня измена — это табу. Но я согласилась», — заявила исполнительница.

Бузова добавила, что зрители услышат только ее голос и оценят, как она играет им в попытках передать всю боль и страсть своего персонажа.

«Мой голос любят миллионы моих людей по всему миру. И я думаю для них станет прекрасным сюрпризом услышать его в такой прекрасной романтическо-драматической комедии», — подчеркнула артистка.

По словам певицы, она осталась в восторге от подобной работы. В то же время Бузова напомнила, что в мае исполнится 20 лет как она работает на телевидении в качестве профессиональной телеведущей — за это время ей удалось набраться опыта, параллельно занимаясь ораторским искусством и сценической речью.

«Рейтинг говорит сам за себя, ведь каждое мое шоу занимает первую строчку слота среди всех каналов. Это означает, что зрителю нравится, как я веду себя, как я говорю и им приятно слушать меня», — отметила певица.

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