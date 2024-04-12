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Близкие экс-солиста «Ласкового мая» остались в затопленном Оренбурге

Экс-солист «Ласкового мая» Серков: тетя и семья брата остались в затопленном Оренбурге

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Сергей Серков/YouTube

Экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков рассказал о семье, оставшейся в затопленном Оренбурге. Его цитирует Daily Storm.

«Моя тетя — в районе Маяк, а семья двоюродного брата — в районе Степной. Поэтому я волнуюсь! И волнуюсь не только за них, но и за всех людей, которые потеряли своих близких и кров», — сказал он.

Он выразил надежду, что всем пострадавшим при затоплении будет оказана помощь. До районов, где живут родственники музыканта, вода не добралась.

«Но они всегда на связи и в случае сильного разлива готовы незамедлительно эвакуироваться. Я тоже вырос в районе Маяк, но в моем детстве такого не было», — отметил он.

4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в гидротехническом сооружении появилась за несколько дней до инцидента. Уже 6 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см.

Накануне Курганское областное музейное объединение (КОМО) сообщило во «ВКонтакте» об эвакуации ценностей в связи со сложной обстановкой с паводками.

Ранее автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн рассказал необычную историю о мошенниках.

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