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Юлия Такшина объяснила, почему не планирует делать пластику

Актриса Юлия Такшина пожаловалась на безликость женщин из-за стандартов красоты

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Мила Лактионова/Личный архив Юлии Такшиной

Актриса Юлия Такшина пожаловалась на безликость современных женщин из-за утвержденных стандартов красоты. Об этом пишет «Пятый канал».

Она раскритиковала современные стандарты красоты, в погоне за которыми женщины забывают о своей индивидуальности и теряют «изюминку». В качестве аргумента своей точки зрения Такшина вспомнила об актрисах из старых фильмов, которые были привлекательны своей естественной красотой. Артистка заверила, что не собирается прибегать к помощи пластического хирурга, так как не видит в этом нужды.

«Все должно работать в совокупности: нужно уделять внимание своему питанию, образу жизни и уходу за собой», — пояснила артистка.

При этом Такшина призналась, что регулярно посещает косметолога, но делает лишь процедуры по увлажнению кожи. Актриса заверила, что на большие изменения внешности она пока не готова.

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