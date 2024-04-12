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Эвелина Бледанс дала советы по сохранению молодости

Актриса Бледанс призналась, что предпочитает пользоваться уходовой косметикой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала «Пятому каналу», что ухаживает за кожей в основном при помощи специальной косметики.

Телеведущая не планирует прибегать к пластике, поэтому ездит с целым чемоданом уходовой косметики. Бледанс нередко пользуется скрабами, а также средствами для увлажнения кожи. По словам артистки, особенно важно ухаживать за руками, потому что возраст особенно не щадит именно эти части тела.

Помимо этого, телеведущая старается активно заниматься спортом, а также ухаживает за телом и здоровьем при помощи бани и кедровых бочек. Бледанс подчеркивает, что пока не видит необходимости в пластических операциях.

«Я не говорю, что никогда не сделаю их, потому что когда-то это может понадобиться, но на сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций», — отметила телеведущая.

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