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Волочкова набила на спине магические татуировки от сглаза

Балерина Волочкова пришла на детский концерт с защитным оберегом на спине

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова посетила детский этно-концерт с защитным оберегом на спине. Об этом пишет PROZvezd.

Для выхода в свет артистка выбрала платье с открытой спиной, на котором пресса и фанаты разглядели татуировки. По словам Волочковой, их ей набил некий монах несколько лет назад, такие рисунки призваны защищать от сглаза и порчи.

Балерина подчеркнула, что сразу же ощутила защиту высших сил, когда ей нанесли эти символы. Артистка напомнила, что у нее немало хейтеров и недоброжелателей, которые могли бы наслать на нее порчу. Она также поделилась советом от культовой танцовщицы Майи Плисецкой по поддержанию хорошей фигуры.

«Как говорила Майя Плисецкая: «Лучшая диета – не жрать!». Я на самом деле практически ничего не ем. Плюс у меня ежедневно огромное количество физической нагрузки на пуантах. Поэтому я худая, стройная и нахожусь в хорошей форме», — пояснила Волочкова.

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