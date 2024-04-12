Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ани Лорак выступила в Москве после получения российского гражданства

Певица Ани Лорак спела одну песню и не стала отвечать прессе на «Вечернем Звуке»

close
100%
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певица Ани Лорак выступила с одной песней в Москве на мероприятии «Вечерний Звук». Об этом пишет «Пятый канал».

Артистка спела всего одну песню — новый трек «Танцы» и отказалась отвечать на вопросы журналистов. Тем не менее Лорак с улыбкой позировала фотографам на красной дорожке. По данным СМИ, артистка пришла на мероприятие в темных тонах.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины в 1978 году. В 2008-м певица представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. С 2017 года Лорак не выступала на родине. После начала военной операции России на Украине также продолжила работать в РФ.

В феврале Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать.

Ранее в Госдуме посоветовали Пугачевой извиниться ради выступлений в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами