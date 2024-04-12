Седокова призвала поклонников писать ей и опубликовала свой номер

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой номер телефона, призвав поклонников писать ей.

«Нечестно, что кто-то может мне набрать, а те, кто меня поддерживает столько лет — не могут», — призналась исполнительница.

Она добавила, что будет лично отвечать своим фанатам голосовыми сообщениями, а также артистка выделила час, чтобы просто поговорить с дозвонившимся по телефону. Седокова сделала это к премьере своей песни «Набери», которая вышла в ночь на 12 апреля.

«Ответила голосовыми на сотни сообщений. Продолжим завтра», — поделилась певица.

В начале апреля телеведущая Ксения Бородина рассказала, как вели себя Седокова и Птаха на шоу «Последний герой». Она заявила, что звезды вели себя слишком капризно. Бородина добавила, что понимала, в каких условиях находились участники проекта, однако редакторы шоу изначально просили блогершу быть жесткой. Она отметила, что звезды знали, на что соглашались. По словам Бородиной, она бы не пошла на проект участницей, зная об условиях.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Нагиева не хватает на телевидении.