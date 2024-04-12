Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кристина Асмус сообщила, что пробыла два дня в больнице: «Я в ужасе»

Актриса Асмус заявила, что провела пару дней в больнице из-за бактерии истощения

close
100%
asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что лежала на протяжении двух дней в больнице, и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Слава богу, это не вирус никакой, только бактерия истощения», — поделилась артистка.

Звезда «Интернов» вспомнила, как раньше чувствовала себя виноватой перед начальством из-за болезни, заявив, что в то время смыслом ее жизни было «уработаться до обморока». Сейчас же, подчеркнула актриса, наступил предел, поэтому она решила в первую очередь заботиться о себе. Она назвала своей суперсилой нынешнего года «признание ограниченности ресурсов».

«То, что сейчас все четыре моих проекта изменили даты и наложились — я в ужасе и никакими ресурсами не смогла повилять. А контракты подписаны и дяди серьезные не любят огорчаться. Пришлось договариваться со своим организмом. Хотя, в 35 это уже не так-то просто», — добавила Асмус.

Накануне Асмус опубликовала фотографию, которую сделала в больнице. Актриса лежала под капельницей. Знаменитость заявила, что ночью у нее поднялась температура под 40°C. По этой причине врачи госпитализировали артистку.

Ранее Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами