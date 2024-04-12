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Находящийся в Таиланде Милохин о призыве в армию: «Послезавтра собираюсь»

Блогер Даня Милохин пошутил, что пойдет в армию с бамбуком вместо ружья

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Пресс-служба Premier

Блогер Даня Милохин во время своего стрима на Twitch ответил, когда собирается в армию.

«Думаю, послезавтра, наверное», — пошутил тиктокер.

Во время записи Милохин находился в компании своего тренера по боксу Зорика Степаняна, который поддержал иронию молодого человека фразой: «Да-да. Мы сейчас сапоги купим здесь и побежим... До Тулы». Во время стрима мужчины гуляли по Таиланду, поэтому Степанян предложил блогеру взять бамбук вместо ружья. Тиктокеру понравилась идея. Он отметил, что будет как самурай в таком образе.

Кроме того, Милохин рассказал, собирается ли он в Россию. Он признался, что любит свою страну, так как в ней находятся его друзья, знакомые, братья и сестры. При этом, добавил Милохин, он боится возвращаться, потому что нет гарантий, что его затем выпустят из России.

Накануне Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом. Документ направили в подмосковный TikTok-хаус, где «он проживал в расцвете своей популярности». По информации Telegram-канала, 22-летний Милохин в настоящее время живет в Таиланде и служить пока не собирается.

Первая повестка на его имя пришла в октябре 2023 года на адрес в Анапе. Тогда отец блогера отказался за нее расписываться, потому что его сын там давно не живет.

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