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Юрий Куклачев рассказал о музыкальных предпочтениях своих кошек: «Прячутся под кровать»

Клоун Юрий Куклачев признался, что его кошкам нравятся песни Shaman

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Юрий Сомов/РИА «Новости»

Клоун и артист цирка Юрий Куклачев в интервью НСН признался, что его кошкам нравится слушать песни Shaman.

«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Кошки очень хорошо понимают музыку. Когда звучит жесткий рок, они сразу прячутся под кровать», — отметил Куклачев.

По словам артиста, животные хорошо понимают тембр голоса и музыкальные ритмы. Например, тяжелый рок приводит животных в состояние перевозбуждения из-за слишком активной музыки, а вот под классические композиции кошки расслабляются и лежат на спине, пояснил Куклачев. Клоун подчеркнул, что его дрессированные животные иногда отказываются выступать под непривычную для них музыку, так как некоторые мелодии питомцы запоминают и считают их «своими».

«Если есть созвучие с хозяином, это наш человек, они считают. Вот пример: мы выступаем год, два, три, четыре, кошка уже знает свою музыку», — резюмировал артист цирка.

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