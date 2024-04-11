Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агата Муцениеце надела погоны и отправилась по следам «Иванушек» в трейлере новой комедии

Вышел трейлер комедии «Тур с Иванушками» с Муцениеце и Маякиным в главных ролях

close
100%
Monumental Pictures

На YouTube вышел трейлер комедии «Тур с Иванушками» с Агатой Муцениеце, Романом Маякиным и Романом Курцыным в главных ролях.

В новом ролике три подруги договариваются сделать что-то безбашенное и отправляются в тур за группой «Иванушки International». Одной из центральных фигур фильма стала полицейская, которую сыграла Муцениеце. Также в трейлере появились Маякин и Курцын, которые начинают роман с главными героинями.

В музыкальной комедии появятся Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В съемках также примут участие и солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

По сюжету роуд-муви три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам International», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни. Планируется, что фильм выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 года, а затем будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее Ургант вернулся на экраны в трейлере скандального фильма Солодникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами