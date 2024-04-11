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Маргарита Суханкина рассказала о переживаниях после позднего аборта и выкидыша

Певица Маргарита Суханкина год не могла петь после позднего аборта и выкидыша

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Маргарита Суханкина на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о переживаниях после аборта и выкидыша.

«Вечером, когда я ложилась спать, в глазах стояли слезы, и просыпалась я в слезах. Потеряла голос, перестала петь. Открывала рот, чтобы петь, и… кукарекала. Мой вокальный голос вообще ушел. Думала, что он не вернется. Лишь через год все вернулось на круги своя», — вспомнила Суханкина.

По словам артистки, первый аборт ее заставил сделать муж, так как уверял артистку в том, что она родит нездорового ребенка из-за увлечения алкоголем. Экс-солистка «Миража» призналась, что сделала аборт на позднем сроке. К тому же исполнительница практически сразу же забеременела вновь. На этот раз Суханкина наотрез отказалась прерывать беременность, однако тем не менее потеряла ребенка на восьмом месяце.

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