Стало известно, почему Пугачева не усыновила своего внучатого племянника

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника, когда ее брата Евгения не стало, так как у артистки не хватало времени. Об этом mk.ru рассказал знакомый с ситуацией источник.

«У Аллы Борисовны много времени отнимали родные дети — на то время такие же маленькие, к тому же она вела жизнь публичной персоны и, конечно, не успевала в полной мере заниматься еще и третьим ребенком. Ей просто не хватало на него сил», — пояснил инсайдер.

При этом он также уточнил, что 12-летний мальчик переживал непросто период, поэтому требовал к себе особого внимания. К тому же ребенок привязался к людям, которые его растили и пытались реабилитировать после потери семьи. По словам инсайдера, у мальчика сложился «идеальный контакт» с новой семьей, приемные родители любят ребенка и заботятся о нем.

«Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения. Алла Борисовна ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем-то непопулярным в глазах обывателей», — резюмировал осведомитель.

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