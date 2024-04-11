Татьяна Тарасова назвала Пугачеву великой женщиной на фоне слухов о фильме Собчак

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова в разговоре с Sport24 призналась, что с удовольствием посмотрит фильм Ксении Собчак об Алле Пугачевой.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более нет такой, как Пугачева — Алла такая одна! Про эту необыкновенную женщину, ее потрясающий голос и всю ее жизнь хочется смотреть и смотреть», — подчеркнула Тарасова.

Она назвала Примадонну великой женщиной и выразила мнение, что немалое количество россиян готовы прийти в кинотеатр, чтобы посмотреть ленту о жизни культовой певицы.

О работе над фильмом недавно сообщил активист Виталий Бородин, известный своими доносами на знаменитостей. По словам общественника, журналистка готовит фильм о Пугачевой, чтобы вернуть артистке репутацию. Он также выразил мнение, что Пугачеву могут признать иностранным агентом после фильма Собчак, так как некоторые другие звезды так же получили этот статус после беседы с журналисткой.

Ранее Водонаева заявила, что Кологривый может ударить Сатира за пародию.