Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Газманова решил стать депутатом

Певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы

close
100%
Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов намерен баллотироваться в Московскую городскую думу. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия».

Газманов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы артист будет представлять партию на выборах VIII созыва Московской городской думы осенью.

Газманов впервые участвует в избирательной кампании. Исполнитель уверен, что сможет быть полезным россиянам на посту депутата Мосгордумы. Он назвал себя перфекционистом и гиперответственным человеком.

«У меня не только большой творческий и управленческий опыт, я давно работаю с общественными организациями, оказывающими помощь людям мудрого возраста, закрепленными за «домами заботы», как я их называю. Быть депутатом — это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра», — рассказал артист.

Родион и Олег Газмановы внесены в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля». Газманов-младший также регулярно дает концерты в Донбассе.

Ранее Родион Газманов возмутился вопросу о смене фамилии брата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами