Сын Газманова решил стать депутатом

Певец Родион Газманов намерен баллотироваться в Московскую городскую думу. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия».

Газманов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы артист будет представлять партию на выборах VIII созыва Московской городской думы осенью.

Газманов впервые участвует в избирательной кампании. Исполнитель уверен, что сможет быть полезным россиянам на посту депутата Мосгордумы. Он назвал себя перфекционистом и гиперответственным человеком.

«У меня не только большой творческий и управленческий опыт, я давно работаю с общественными организациями, оказывающими помощь людям мудрого возраста, закрепленными за «домами заботы», как я их называю. Быть депутатом — это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра», — рассказал артист.

Родион и Олег Газмановы внесены в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля». Газманов-младший также регулярно дает концерты в Донбассе.

Ранее Родион Газманов возмутился вопросу о смене фамилии брата.