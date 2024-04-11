Артем Чекалин впервые ответил на сообщения о разводе с Лерчек

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин подтвердил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о разводе с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной).

Чекалин назвал брак с Лерчек «самой чистой и яркой любовью». Бизнесмен уточнил, что он и бывшая жена не планируют делиться подробностями развода. Он заявил, что расстался с Валерией с большим уважением.

«Надеюсь в жизни мне еще повезет повстречать такого человека, которого я также полюблю», — отметил блогер.

25 марта стало известно, что мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит заявление о расторжении брака Чекалиных. В публикации РИА Новости отмечается, что заявление поступило в пятницу, 22 марта. Агентство не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу. В тот день блогеры не пришли на заседание суда по их разводу.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее стало известно об убытках косметической компании Лерчек.