Михалков указал на «мощный подъем» российского кино

Кинематограф в России на данный момент испытывает «мощный подъем», об этом говорит то, что зрителям хочется пересматривать отечественные картины. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков.

«Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъема», — сказал он.

По мнению Михалкова, успех отечественно кино вызван с тем, что оно «сообразно психологическому ощущению мира» россиян.

До этого Никита Михалков говорил, что европейское, американское кино, как и премия «Оскар» утратили свою значимость. По его словам, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который начнется 19 апреля, все еще сохраняет свой масштаб. При этом большие фестивали – Каннский, Венецианский – стали «зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями».

Режиссер добавил, что «величайшим кинематографам», например, иранскому, китайскому и корейскому удалось заслонить Голливуд и Европу.

Ранее Михалков сказал, когда хочет начать работу над «евразийским Оскаром».