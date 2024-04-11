Звезда Comedy Club пожаловалась на откровенную фотосессию в мужском журнале

Актриса и участница шоу Comedy Club Екатерина Шкуро призналась в шоу «Макарена», что не собиралась сниматься в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

Шкуро отметила, что изначально съемка не задумывалась так, что она будет позировать голой. Однако фотографы журнала уговорили ее на более откровенные кадры под предлогом, что всю фотосессию якобы могут забраковать из-за недостаточно открытых снимков.

«Мы договаривались, чтобы не было обнаженки, оголенных частей тела. Поначалу все максимально закрыли, потом: «Давайте это, давайте то». А потом: «Давайте еще такие кадры сделаем, чтобы редакторы точно приняли съемку». А то слишком закрыто», — вспомнила артистка.

Шкуро назвала своей ошибкой то, что приехала без менеджера, который мог бы урегулировать вопрос. При этом она настояла, чтобы позже кадры с ней согласовали. По ее словам, в итоге выбрали «не самое жесткое». Актриса призналась, что на съемке были еще более откровенные кадры. К примеру, на некоторых снимках было видно грудь целиком.

Шкуро призналась, что осталась недовольна результатами фотосессии. По ее словам, из-за плохого освещения она себе напоминает 40-летнюю женщину на снимках. Ей также не понравился макияж.

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