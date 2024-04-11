Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азиза вспомнила, как Киркоров привозил ей авоськи с деньгами

Певица Азиза заявила, что Киркоров подержал ее финансово в тяжелый период

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза призналась в беседе с mk.ru, что артист Филипп Киркоров помог ей в тяжелый период.

Азиза призналась, что в 1991 году на нее началась травля. Артистку обвиняли, что она якобы содействовала тому, чтобы Игоря Талькова не стало. В тот период у певицы не было работы. По словам исполнительницы, некоторые коллеги ей устроили бойкот.

«Филипп часто приезжал к нам домой с авоськой, в которой раньше носили картошку. Только вместо картошки лежали деньги, его гонорары от концертов. Он делился ими со мной, потому что понимал, что у меня не было работы», — рассказала певица.

По словам Азизы, она пообещала все отдать Киркорову, как только встанет на ноги. Однако, как отметила певица, исполнитель заявил, что ему ничего не надо. Она назвала Киркорова настоящим другом по жизни.

«В тот момент, когда случилась его история с какой-то там вечеринкой, многие коллеги боялись его открыто поддержать, потому что не понимали, куда ветер дует. Я же сразу его поддержала. Сделала это публично: мне, в отличие от многих моих коллег, бояться нечего», — поделилась Азиза.

Ранее Азиза ответила на слухи о разводе с мужем-итальянцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами