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Боня пытается найти друзей через соцсети

Телеведущая Виктория Боня устроила в соцсетях кастинг на подругу

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует устроить в Москве встречу для девушек, которые хотят с ней дружить. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

«Я ищу подругу. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена», — заявила знаменитость.

Она предложила «кандидаткам» встретиться в столичном ресторане в количестве пяти-десяти человек.

До этого сообщалось, что Боня рассказала своим подписчикам о том, как прошло свидание с иностранцем. Она заявила, что планирует встретиться с мужчиной во второй раз. Телеведущая также похвасталась, что итальянец одарил ее цветами — ухажер присылает ей большие корзины и букеты цветов каждый день, хотя пара знакома всего четыре дня.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

Ранее сын Канделаки рассказал, чем занимается после «Новой Фабрики звезд».

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