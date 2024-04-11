Боня пытается найти друзей через соцсети

Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует устроить в Москве встречу для девушек, которые хотят с ней дружить. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

«Я ищу подругу. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена», — заявила знаменитость.

Она предложила «кандидаткам» встретиться в столичном ресторане в количестве пяти-десяти человек.

До этого сообщалось, что Боня рассказала своим подписчикам о том, как прошло свидание с иностранцем. Она заявила, что планирует встретиться с мужчиной во второй раз. Телеведущая также похвасталась, что итальянец одарил ее цветами — ухажер присылает ей большие корзины и букеты цветов каждый день, хотя пара знакома всего четыре дня.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

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