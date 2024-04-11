Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Панин* рассказал о пробах дочери в «Слово пацана»

Дочь актера Алексея Панина Анна пробовалась на роль в «Слове пацана»

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что его дочь Анна не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин). Этим Панин поделился в эфире шоу «И Грянул Грэм».

16-летняя девушка записала видеовизитку, когда режиссер начинал работу над сериалом.

«Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. Дочка в это кино не попала», — признался актер.

Сам Панин заявил, что хотел бы сняться в одном из проектов Крыжовникова.

«То, что он делает, мне нравится. Актерам, сыгравшим в «Слове пацана», я верю», — резюмировал артист.

Накануне режиссер Олег Забугорский заявил, что уехавшие из России звезды смогут выжить лишь в том случае, если «снимут короны с головы» и начнут трудиться на низкооплачиваемых специальностях.

«Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать «российским прошлым», — заявил постановщик.

Ранее Кети Топурия поделилась ритуалом привлечения богатства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами