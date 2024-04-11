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Студия Михалкова о возможности снять фильм об СВО: «Будет «стенгазета»

Режиссер Михалков заявил, что не готов снимать фильм об СВО

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков признался, что студия «Тритэ» может снять фильм об СВО только при условии хорошего сценария. Его слова передает ТАСС.

»[В противном случае,] я не готов, потому что считаю, что это будет «стенгазета». Большое видится на расстоянии», — признался постановщик.

По словам Михалкова, чтобы создавать подобные картины должно пройти время. Об этом режиссер заявил после того, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российских кинематографистов начать снимать о спецоперации России на Украине.

По словам бывшего президента России, отечественное кино стало гораздо более качественным, чем 10-15 лет назад — лучше, по его мнению, стали сценарии, диалоги, режиссура, игра артистов. При этом, заявил политик, кинематографу нужно «идти вперед» и «снимать о войне».

Он также предостерег кинематографистов от риска «сфальшивить на святых темах», и призвал не снимать про войну примитивно, пошло и «гламурно». Как подчеркнул Медведев, необходимо создавать как художественные фильмы, так и документальное кино об участниках вооруженных конфликтов.

Ранее РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Киркорова из-за благотворительности.

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