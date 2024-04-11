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Известный продюсер рассказал о последнем концерте Евгения Кунгурова

Продюсер Дворцов заявил, что Кунгуров выглядел уставшим на последнем концерте

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров неважно выглядел на последнем концерте. Его слова передает NEWS.ru.

«То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», — вспомнил он.

По словам Дворцова, на выступлении у исполнителя случались заминки на пустом месте. После концерта, заявил продюсер, он даже специально подошел в гримерную к Кунгурову, чтобы спросить о самочувствии. Артист признался ему, что приболел.

Недавно певец Сергей Пенкин назвал домыслами информацию о проблемах с психикой у Кунгурова. Исполнитель заявил, что его коллега всегда был открытым и веселым человеком, поэтому он не верит в то, что у артиста были проблемы с ментальным здоровьем.

Пенкин посетовал на то, что о талантливых артистах вспоминают лишь при подобных обстоятельствах, заявив, что в обычное время на ТВ показывают «столько грязи» и «немыслимо бездарных людей». Певец рассказал, что Кунгуров обладал потрясающим баритоном и исполнял гимн России так, что «никакие мальчики и девочки рядом не стояли».

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о щедрой помощи Пугачевой после пожара в квартире.

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