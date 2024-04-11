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На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце

Mash: актер Прилучный задолжал порядка 60 тыс. рублей за услуги ЖКХ

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Мосэнергосбыт подал иск к актеру Павлу Прилучному из-за неоплаченных коммунальных услуг в квартире, откуда его по суду выписала бывшая супруга Агата Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сумма задолженности за четырехкомнатную квартиру составляет 57 тыс. рублей. Сама недвижимость принадлежит Муцениеце.

В ноябре 2023 года сообщалось, что суд обязал актера Павла Прилучного выплатить бывшей супруге Агате Муцениеце 26,5 тыс. рублей. Это сумма судебных издержек, которые потратила Муцениеце во время снятия с регистрационного учета Прилучного из квартиры. Звезду «Мажора» выписали из квартиры на Речном вокзале в Москве еще в апреле того же года.

Звезды Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

В настоящее время Прилучный живет с новой избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

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