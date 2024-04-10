Звезда «Улиц разбитых фонарей» ответила на вопрос об эмиграции

Актриса Анастасия Мельникова заявила в интервью с RTVI, что никогда не уедет из России.

Мельникова призналась, что не может представить свою жизнь не в Санкт-Петербурге, где родилась. Артистка уточнила, что ей предлагали эмигрировать из России и дать гражданство другой страны, но она отказалась.

«Это город, знакомый до слез, до прожилок. Сейчас заплачу. Потому что у меня и папа, и бабушки и прабабушка всю блокаду были здесь. И как пережив блокаду, не предать город, а в той ситуации, которая случилась сейчас, я комментариев не могу дать, простите. Я никогда не уеду», — заявила актриса.

Мельникова отметила, что ее дочь Мария тоже отказалась от гражданства другой страны.

«Она сказала: «Я — русская». Простите, но у меня получилось воспитать ребенка. Если я — русская. Я сказала: «Маша, это твое решение. Тебе 21 год, ты личность, ты выбираешь сама. Она сказала: «Я — русская». Мой ответ один. Мы — русские», — рассказала артистка.

Мельникова отметила, что не стала бы отговаривать дочь, если бы та захотела второе гражданство. Она приняла бы любое решение своего ребенка. Она считает, что человек имеет право на свой выбор. Однако тогда бы она «сделала выводы» о правильности воспитания дочери.

Ранее Эмин Агаларов ответил на слухи, что «сбежал» из России.