Перенесший два инсульта Добрынин рассказал о самочувствии

Композитор и певец Вячеслав Добрынин признался в беседе с aif.ru, что плохо себя чувствует.

Добрынин объяснил, что сильно устает и ему трудно разговаривать. Артист рассказал, что в скором времени отправится в санаторий подлечиться, чтобы чувствовать себя «более-менее адекватно».

Вячеслав Добрынин рассказал, что ему присвоили группу инвалидности после двух инсультов. Певец уточнил, что не считает себя инвалидом и не нуждается в сострадании и бесплатных лекарствах от государства.

«Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным. Поэтому и осторожничаю со съемками на телевидении», — отметил музыкант.

Добрынин сообщил, что его часто приглашают на телешоу за большие деньги. К примеру, на шоу «Привет, Андрей» и «Секрет на миллион». По словам композитора, ему предлагали шесть миллионов рублей за съемки, но тот отказал.

«Сейчас обо мне снимают большой фильм. К сожалению, не вовремя. Я этого не хочу. Очень хотел, чтобы все обо мне забыли навсегда», — заявил певец.

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