Анастасия Волочкова сообщила о травме плеча

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что получила травму плеча.

По словам Волочковой, на прогоне шоу «Одержимость» партнер поставил ее в такое положение, которое является опасным. В какой-то момент у артистки возник сильный хруст в плече. Она призналась, что в тот момент испугалась, но не перестала танцевать. Через день после прогона балерина обратилась к врачу. Ей диагностировали подвывих.

Волочкова рассказала, что врач запретил ей давать физическую нагрузку на плечо. Артистка планирует выступать дальше, несмотря на предписания медика.

«Но как мне не давать нагрузку, когда у меня 15 апреля выступление в Кремле, а 22-го числа выступление с шоу «Одержимость»? В итоге я в своем шоу просто поменяла несколько поддержек, которые связаны с плечом. Но я верю, что у меня все будет хорошо», — рассказала артистка.

В апреле Волочкова опровергла слухи об алкогольной зависимости. Она отметила, что может спокойно прожить без спиртного. По словам балерины, если бы у нее была зависимость, то она не смогла бы проводить по три часа в день в балетном зале на пуантах.

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