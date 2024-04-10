Экс-директор Ротару объяснил молчание певицы после теракта в «Крокусе»

Бывший концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров объяснил mk.ru, почему артистка не выразила соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Она не выразила соболезнования публично, потому что она такой человек, не любит свои переживания выносить на публику. То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно», — заверил Лавров.

При этом он напомнил, что Ротару никогда не была активной пользовательницей интернета. По словам продюсера, в свои 77 лет исполнительница интересуется другими вещами, поэтому соцсети ведет невестка Ротару. Экс-концертный директор артистки признался, что даже не следит за ее соцсетями. Лавров также уточнил, что певица хорошо себя чувствует, но на сцену возвращаться не собирается.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

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