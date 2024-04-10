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Шура вспомнил, как узнал о микроинсульте: «Коллектив забил тревогу»

Певец Шура заявил, что у него нарушилась речь после микроинсульта

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Телеканал «Россия»

Певец Шура не сразу понял, что перенес микроинсульт. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.

По словам Шуры, он не обращал внимания на недомогание, списывая его на хроническую усталость и бесконечные поездки. Коллектив первым увидел ухудшение здоровья артиста и «забил тревогу». Певец признался, что его команда была обеспокоена и напугана, так как у него пропала речь.

«Читали в интернете о симптомах микроинсульта и говорили, что все сходится. Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», — вспомнил певец.

Шура уточнил, что сейчас в полном порядке. Артист понадеялся, что рецидивов не будет.

Шура перенес микроинсульт в середине 2023 года. Певца доставили в реанимацию в Крыму, а через несколько дней перевезли в столичную больницу. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить запланированные концерты. При этом певец не рассказывал о своем ухудшении состояния никому, кроме близких.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» рассказала о нарушении кровообращения в мозге.

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