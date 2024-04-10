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Анна Плетнева о подростковом бунте дочери: «Комок ненависти»

Певица Плетнева рассказала, что вызывала скорую из-за подросткового бунта дочери

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Пресс-служба Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева призналась в интервью с Hello!, что ей было сложно в период подросткового бунта старшей дочери Варвары.

По словам Плетневой, дочь доводила ее до такого состояния, что приходилось вызывать скорую. Артистке казалось, что у нее случился сердечный приступ. Певица призналась, что ей пришлось принимать нестандартные решения в воспитании ребенка. К примеру, когда девочка жаловалась на недостаток внимания и то, что ее мать ничего не делает на работе, исполнительница отвезла ее на съемки клипа в Париж.

Плетнева рассказала, что дочь была с ней на 24-часовых съемках без перерыва.

«Она сутки снималась без возможности отдохнуть, прилечь, поесть и попить. И поняла, как это тяжело. Ее жизнь разделилась на «до» и «после». До — еще в самолете по дороге в Париж — это был комок ненависти, а после — любящая и благодарная дочь, которая поняла, как сильно я порой уставала, но все равно умудрялась присутствовать в каждой секунде ее жизни», — поделилась певица.

Плетнева отметила, что у нее не было таких проблем с младшей дочерью Марусей и сыном Кириллом.

Ранее Плетнева поделилась секретом борьбы со стрессом.

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