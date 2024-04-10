Даню Милохина могут объявить в розыск из-за уклонения от армии

Директор общественной организации «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал объявить блогера Даню Милохина в розыск. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Активист обратился в военный комиссариат Московской области в просьбой объявить Милохина в розыск за уклонение от армии. По мнению общественника, блогер намеренно избегает службы.

«Милохин Данила Вячеславович уклоняется от постановки на воинский учёт по месту регистрации в городе Красногорске. Прошу организовать розыск Милохина Данилы Вячеславовича 2001 года рождения с целью постановки на воинский учёт», — гласит текст обращения Солдатова.

Накануне Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом. Документ направили в подмосковный TikTok-хаус, где «он проживал в расцвете своей популярности». По информации Telegram-канала, 22-летний Милохин в настоящее время живет в Таиланде и служить пока не собирается.

Первая повестка на его имя пришла в октябре 2023 года на адрес в Анапе. Тогда отец блогера отказался за нее расписываться, потому что его сын там давно не живет.

Ранее Сокуров отреагировал на призыв запретить новый фильм с Ургантом.