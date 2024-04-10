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Александр Сокуров рассказал о первом впечатлении от Ивана Урганта

Режиссер Александр Сокуров назвал Ивана Урганта раскованным человеком

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru поделился первым впечатлением после встречи с Иваном Ургантом.

«Урганта не знаю совсем. Один раз его видел на общественном мероприятии в Москве. Человек он явно свободный, раскованный. Но таких раскованных много. Что он из себя представляет как актер, не знаю, я никогда не видел его художественных работ», — заявил Сокуров.

Недавно Александр Сокуров обвинил журналиста Николая Солодникова, создателя фильма «Во сне ты горько плакал», в плагиате. Как рассказал Сокуров, журналист использовал название, которое является аналогичным названию рассказа писателя Юрия Казакова.

Одну из ролей в фильме исполнил артист Иван Ургант. При этом его отец Андрей Ургант признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей. По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.

Ранее Анжелику Варум заметили в Москве на фоне слухов о проживании в США.

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