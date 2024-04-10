Анжелику Варум заметили в Москве на фоне слухов о проживании в США

Певица Анжелика Варум наградила победителей международного вокального конкурса МАТС Николая Агутина, отца супруга исполнительницы Леонида Агутина. Об этом сообщает «СтарХит».

Мероприятие проходило на протяжении трех дней в Москве: участники не только выступали на сцене, но и участвовали в различных встречах со звездами. Варум подарила победителям бесплатное обучение в международной академии музыки Николая Агутина и фотосессию для портфолио.

Исполнительница побывала на мероприятии на фоне слухов о том, что она проживает в США. По информации kp.ru, артистка живет в Лос-Анджелесе в квартире стоимостью $2 млн на протяжении последнего полугода.

При этом в конце марта Варум впервые после долгого перерыва вышла на сцену в России в рамках тура со своим мужем. Затем, правда, звездная пара перенесла свои гастроли из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Со ссылкой на коллег артистов kp.ru заявлял, что Варум и Агутин запланировали концерты в российских городах из-за денежного вопроса — у них «немало заграничной недвижимости, которую надо содержать».

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