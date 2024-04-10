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Основатель группы Uma2rman будет судиться из-за долга в 14 тысяч рублей

Shot: на музыканта Кристовского подали в суд из-за долга от несуществующего кафе

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Бизнес-партнеры подали в суд на солиста Uma2rman Владимира Кристовского из-за долга от несуществующего кафе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в 2022 году музыкант учредил фирму ООО «Ума», чтобы затем открыть кафе. Он договорился с различными компаниями о сотрудничестве — в том числе с предоставляющей корпоративную коммуникацию юрлицам и предпринимателям «Бизнес Связью». При этом потом Кристовский отказался от затеи, но не расторг договор с бизнес-партнером. С тех пор певец задолжал компании 14 тысяч 190 рублей. Кристовский отказался гасить долг, поэтому «Бизнес Связь» подала в суд на музыканта.

7 апреля стало известно, что ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало в суд на заслуженного артиста России Сергея Селина. По данным канала, звезда «Улиц разбитых фонарей» задолжал коммунальщикам 50 тысяч рублей. Отмечается, что артист сдает недвижимость в Петербурге через свое ИП, однако у одного из объектов накопился долг. Теперь с Селина пытаются взыскать накопившуюся задолженность по суду.

Ранее шоумен Дворцов заявил, что Ургант скоро вернется на Первый канал.

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