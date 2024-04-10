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Участница «Новой Фабрики звезд» призналась, что ей негде жить

Музыкант Шнуров решил номинировать бездомную участницу «Фабрики звезд» Гордееву

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Музыкант Сергей Шнуров на разборе полетов на шоу «Новая Фабрика звезд» спросил у участницы Марии Гордеевой, есть ли где жить девушке после ухода из проекта. Его слова передает «СтарХит».

«Ребят, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!» — после ее ответа заявил музыкант.

Свой вопрос лидер группы «Ленинград» задал поле того, как назвал девушку одной из номинанток на уход из проекта. Певец Сергей Жуков, в свою очередь, выставил на голосование певицу Полину Быковскую, а продюсер проекта Юлия Сумачева — Вадима Гладкова.

В начале апреля Сумачева рассказала новым фабрикантам, что юморист Гарик Мартиросян покинет судейское кресло «Новой Фабрики звезд». Она заявила участникам проекта, чтобы они «не рассчитывали» на помощь шоумена.

Эту информацию подтвердил и сам Мартиросян: он поделился в беседе с фабрикантам, что уедет, а по возвращении привезет гостинцы. Шоумен завершил свое обращение к молодым звездам фразой: «Не чувствуйте друг в друге конкурентов, потому что вы сами конкурируете с собой. Расти надо!»

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что отец Урганта поможет ему вернуться на ТВ.

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