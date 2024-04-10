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Плетнева поделилась секретом борьбы со стрессом: «Чуть-чуть подбухиваю»

Певица Анна Плетнева призналась, что борется со стрессом с помощью алкоголя

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Пресс-служба Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева призналась, что иногда борется со стрессом с помощью алкоголя. Этим артистка поделилась, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram-канале.

«Чуть-чуть подбухиваю, но я не упиваюсь в стельку», — заявила исполнительница.

Она вспомнила, как несколько лет переживала тяжелое время — тогда, рассказала Плетнева, она дожидалась до шести утра, чтобы позвонить близким людям и просто поговорить, либо же переключалась с помощью фанатов.

Артистка добавила, что также во время стресса ей помогает просмотр фильмов. Она поделилась историей своего знакомого бизнесмена, который при проблемах практически круглосуточно смотрел реалити-шоу «Дом-2».

В конце февраля стало известно, что Плетнева улетела с детьми из России. Певица призналась в личном блоге, что проводит время с семьей в Вене. У артистки трое детей: 21-летняя Варвара, 18-летняя Мария и 14-летний Кирилл.

Исполнительница хита «Плохая девочка» впервые стала матерью в 25 лет, она родила дочь от мужчины, о котором предпочитает не рассказывать в интервью. Девушка отказалась от фамилии отца и взяла фамилию отчима бизнесмена Кирилла Сырова. Младших детей знаменитость родила от Сырова, который стал ее вторым мужем.

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