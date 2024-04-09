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В петербургском ТЦ «Охта Молл» задержали участника арт-группы «Явь»

Участника арт-группы «Явь» Воронина задержали в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге

Участника арт-группы «Явь» Александра Воронина задержали в петербургском торговом центре «Охта Молл». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединения.

«Александра Воронина задержала охрана «Охта Молл», — говорится в публикации.

Заявление сопровождается двумя видеозаписями. На них видно, как молодой человек собирает разложенные перед большим граффити вещи и затем уходит в неизвестном направлении в сопровождении охранника.

При этом в другом посте в Telegram-канале арт-группы уточняется, что в настоящее время в «Охта Молл» проходит выставка «Арт-будущее: Улицы взглядом искусственного интеллекта». Александр Воронин посетил мероприятие и доработал некоторые из представленных картин.

Однако завершить работу ему не удалось, именно тогда молодого человека задержал охранник торгового центра. После этого он перестал выходить на связь и до сих пор не объявлялся, подчеркивается в заявлении.

В марте у художников из нескольких городов РФ прошли обыски. Оперативные мероприятия были связаны с делом о государственной измене, возбужденном в отношении издателя СМИ «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом).

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в том числе обыски прошли у членов арт-группы «Явь». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли к матери Петра Верзилова и участнице группы Pussy Riot Рите Флорес.

Ранее у членов одной из петербургских арт-групп прошли обыски из-за подозрений в оскорблении чувств верующих.

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