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«Я живу один»: Слава Комиссаренко о личной жизни после развода

Комик Слава Комиссаренко признался, что пока не ходил на свидания после развода

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Слава Комиссаренко/YouTube.com

Комик Слава Комиссаренко на одном из своих выступлений за границей пошутил про свою личную жизнь. Об этом пишет «СтарХит».

«Я сейчас живу в Праге. Мне очень нравится здесь. Живу в районе Винограды. Хожу лечиться в канадскую клинику. Я живу один», — сказал Комиссаренко.

После этого артиста поддержали сидящие в зале девушки, которые спросили, готов ли он ходить на свидания. Комиссаренко признался, что пока с девушками наедине не встречался, но готов увидеться с одной из них. Юморист пошутил, что выпуск с этим концертом будет больше похож на шоу «Холостяк», а не на стендап.

В конце сентября 2023 года стало известно, что Комиссаренко женился. Пользователи соцсетей сразу же узнали, что его возлюбленная Юлия Шашкова раньше работала в вебкаме, и начали выкладывать ее архивные интимные фото. Шоумен публично признался, что не знал о таком прошлом супруги. По словам юмориста, правда вскрылась во время медового месяца, но даже после этого модель пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

Ранее продюсер Лавров заявил, что Пугачева просит по €50 тысяч за концерт в Европе.

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