Андрея Урганта не пригласили на закрытую премьеру фильма с его сыном

Актер Андрей Ургант в разговоре с «Абзацем» признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей.

«Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о фильме, как только его посмотрю», — заявил Ургант.

По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

Через некоторое время активист Виталий Бородин сообщил, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм. Активист назвал актера Ивана Урганта, режиссера Николая Солодовникова и продюсера фильма Александра Сокурова «русофобами». По его мнению, артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

Ранее Юрий Стоянов рассказал о самом «позорном» своем проекте.