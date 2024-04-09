Дмитрий Хрусталев рассказал, актуальны ли его пародии на Путина в нынешней ситуации

Юморист Дмитрий Хрусталев в интервью «Страсти.Ру» предположил, что пародии на президента России Владимира Путина сейчас были бы неактуальны.

«Наша жизнь состоит из разных событий, и есть шутки, которые не вызовут смех, а могут обидеть или же заставить погрузиться в свои мысли. Конечно, будет неуместно прийти на заседание Госдумы и начать президента пародировать прямо там. Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому, я думаю, он бы тоже посмеялся», — улыбнулся Хрусталев.

Он выразил мнение, что юмору свойственно меняться на протяжении времени. Хрусталев считает, что сейчас шутки стали более естественными и искренними, так как комики стали выступать «без масок». По мнению комика, основная задача юмора состоит в том, чтобы человек мог расслабиться и уйти от напряженных мыслей.

Недавно Дмитрий Хрусталев вспомнил, как Масляков внезапно предложил ему вести КВН. Хрусталев сравнил Маслякова с «большим братом» КВН, который следит за всем, что происходит в телеигре. Телеведущий предположил, что его коллега даже иногда пишет шутки для команд.

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