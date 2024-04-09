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Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

Журналист Малкина: сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Виновник аварии, по причине которой умер поэт Лев Рубинштейн, получил условный срок за свое преступление. Об этом сообщила журналист Татьяна Малкина в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как устало объяснила присутствовавшая на процессе подруга, «он оказался ангелом во плоти и болен всеми болезнями», — написала Малкина.

8 января Льва Рубинштейна во время прогулки по Москве сбила машина. ДТП произошло на одном из нерегулируемых пешеходных переходов.

По словам очевидца, за рулем находился «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. Согласно данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в 2023 году водитель 19 раз нарушил правила дорожного движения (ПДД).

В результате аварии поэт попал в реанимацию и перенес серьезную операцию. Врачи диагностировали у него сильную гематому головного мозга, раздробленный таз, а также переломы нескольких костей.

Позже в Telegram-канале 112 появилась информация, согласно которой публицист находился в глубокой коме. 13 января в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского заявили, что состояние Льва Рубинштейна оценивалось как крайне тяжелое. 14 января поэт и публицист скончался.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» рассказала о нарушении кровообращения в мозге.

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