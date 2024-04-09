Кудрявцева показала костыли со стразами

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новые костыли.

Кудрявцева опубликовала ролик, в котором продемонстрировала костыли со стразами. Она намекнула, что использует их на съемках телепроектов.

«Все, что вам надо знать о шоу-бизнесе», — заявила телеведущая

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Телеведущая также заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции. В ролике ведущая небыстро, но аккуратно передвигается на костылях. Она встречается с сотрудниками, улыбается и машет костылем оператору.

Ранее Кудрявцева впервые пришла в зал после перелома.