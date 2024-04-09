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В Кремле прошел концерт «Главные детские песни»

Более 500 детей спели в Кремле для семей участников СВО

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Государственный Кремлевский дворец

В Кремле прошел гала-концерт «Главные детские песни» для семей участников СВО, сообщает пресс-служба проекта.

Песни для более 5,5 тыс. зрителей исполнили более 500 детей из 10 регионов России.

Всего для семей участников СВО исполнили более 30 композиций из альбомов проекта «Главные детские песни».

«Очень важно, чтобы юное поколение росло на добрых, светлых песнях, которые учат любить Родину, ценить дружбу и семью», — отметил автор проекта «Главные детские песни», генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Проект «Главные детские песни» реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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