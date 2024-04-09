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Продюсер «Давай поженимся!» вспомнила, как Гузеева пришла в ужас от мамы героини

Продюсер Муравицкая: Гузеева вспоминала с ужасом мать героини «Давай поженимся!»

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Кадр из телепередачи «Давай поженимся»

Креативный продюсер «Давай поженимся!» Екатерина Муравицкая призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ведущей Ларисе Гузеевой было непросто с некоторыми участниками шоу.

Муравицкая вспомнила, как несколько выпусков Гузеева не могла поженить одну и ту же девушку. По словам продюсера, мать героини «страшно закомплексовала» ее. Из-за этого у родственницы возник конфликт с ведущей проекта.

«Лариса то и дело пыталась ей объяснить, что она сама портит жизнь своей дочери. Программа снималась лет семь назад, но Лариса до сих пор с ужасом вспоминает эту женщину с дочкой», — рассказала креативный продюсер.

Лариса Гузеева стала ведущей программы «Давай поженимся!» в 2008 году. В каждом выпуске одному жениху или невесте предлагается сделать выбор из трех претендентов на его или ее руку и сердце. Артистка вместе с соведущей Розой Сябитовой помогает людям найти свою любовь в шоу.

Из-за популярности шоу в сети появилось множество мемов, как с участниками программы, так и с самой Гузеевой. Телеведущая призналась, что не тратит время и эмоции на подобную «ерунду». Однако звезда не считает преступлением появление смешных картинок, которые были вдохновлены ее фразами из программы.

Ранее стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой.

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