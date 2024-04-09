Виктория Боня собралась на свидание с копией бывшего возлюбленного

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что за ней начал ухаживать иностранец.

Боня похвасталась корзинами с цветами, которые ей подарил мужчина. По словам телеведущей, незнакомец похож на отца ее дочери Анджелины-Летиции — Алекса Смерфита.

«Девочки, сколько цветов! Сегодня незнакомец второй букет принес сам. Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моем подъезде. Ну что, пригласил на свидание. Идем?» — поделилась блогерша.

На вопрос Бони ответила ее коллега по «Дому-2» Алена Водонаева.

«Идем. Я с вами!» — написала Водонаева.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

Виктория Боня рассказывала, что два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Ранее Виктория Боня рассказала, что ее сравнивают с Джоли за границей.