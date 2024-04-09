Курганские музеи вывозят ценности в преддверии паводка

Курганское областное музейное объединение (КОМО) сообщило во «ВКонтакте» об эвакуации ценностей в связи со сложной обстановкой с паводками.

По данным КОМО, в Дом-музей декабристов, Дом-музей В. К. Кюхельбекера и Музей истории временно закрыты в связи с введенным режимом ЧС. Остальные музеи продолжат работать в ограниченном режиме.

«Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей», — отметили представители объединения.

4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в гидротехническом сооружении появилась за несколько дней до инцидента. Уже 6 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург. После этого он посетит и другие регионы со сложной обстановкой с паводками.

Ранее жителей Курганской области предупредили об угрозе затопления аэропорта.