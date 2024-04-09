Клуб «Мутабор» просят закрыть после открытия

Общественная организация «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК и Госдуму с просьбой закрыть клуб ARMA, известный под старым названием «Мутабор». Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, общественники написали заявления в разные ведомства с просьбой разобраться, почему место, где прошла скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, снова работает.

Клуб ARMA открылся в начале апреля. В нем уже прошла первая вечеринка, приуроченная к девятилетию музыкального лейбла System 108. По данным Shot, мероприятие посетило около тысячи человек, а на входе людей тщательно обыскивали и отбирали любую еду, напитки и таблетки. Как отмечает Shot, у некоторых девушек забрали помады и блеск для губ. Билет можно было приобрести только за наличные.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты тоже извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Эвелина Бледанс заступилась за Лолиту после «голой» вечеринки.