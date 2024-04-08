Актриса Екатерина Семенова рассказала о своей алкогольной зависимости

Актриса Екатерина Семенова призналась в шоу «Звезды сошлись», что у нее была алкогольная зависимость.

Семенова отметила, что поначалу не признавала свои проблемы, называя себя «бытовой пьяницей». Однако позже она начала замечать, что ее алкогольные пристрастия мешают жить.

«Встаешь утром — плохо, не соображаешь. Честно скажу, что заметила на фотографии в какой-то момент. Та фотография, на которой я казалась себе такой красивой, я заметила потом, что я отечная», — вспомнила артистка.

Семенова отказалась на два года от спиртного, а затем стала иногда позволять себе немного пить. По словам артистки, избавиться от зависимости ей помогла психотерапия.

«Я не была на 12 ступенях. Я, когда поняла, что у меня есть проблемы, там еще был кризис возраста, мне было 44 года, я пошла в психотерапию. Стала с этим разбираться. Я могу выпить бокал вина, два бокала вина, но не больше», — объяснила актриса.

В фильмографии Екатерины Семеновой более 100 ролей. Она играла в таких проектах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Ничто не случается дважды», «Московские тайны».

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